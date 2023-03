Cinema, Vera Gemma: “Ho sofferto per la bellezza di mio padre” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Finalmente mi sento liberata da me stessa. Dalle mie ossessioni, la bellezza, la magrezza, il confronto con un padre fascinosissimo e inarrivabile. Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità”. E’ quanto confessa Vera Gemma protagonista di ‘Vera’ (nelle sale dal 23 marzo), il film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che ha vinto il Premio come Miglior Attrice e Migliore Regia nella sezione Orizzonti alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Il racconto di un’attrice, una sorta di autobiografia, che vive all’ombra di un padre carismatico, Giuliano Gemma, ne eredita il look western con cappelli coloratissimi da cow-girl. Vive relazioni superficiali e complesse con uomini che la sfruttano. Ma un incidente, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Finalmente mi sento liberata da me stessa. Dalle mie ossessioni, la, la magrezza, il confronto con unfascinosissimo e inarrivabile. Ho sempre avuto problemi ad accettarmi, ma sempre con assoluta verità”. E’ quanto confessaprotagonista di ‘’ (nelle sale dal 23 marzo), il film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel che ha vinto il Premio come Miglior Attrice e Migliore Regia nella sezione Orizzonti alla 79esima Mostra deldi Venezia. Il racconto di un’attrice, una sorta di autobiografia, che vive all’ombra di uncarismatico, Giuliano, ne eredita il look western con cappelli coloratissimi da cow-girl. Vive relazioni superficiali e complesse con uomini che la sfruttano. Ma un incidente, di ...

