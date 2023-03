Cinema America, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della proprietà: “Palesemente infondato” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Dopo undici anni di battaglia legale, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso presentato dalla proprietà privata del Cinema America, confermando quanto già espresso dal Tar nel giugno 2020: il ricorso è “Palesemente infondato”. Si conclude così il contenzioso sulla storica sala Cinematografica di Trastevere, che fu occupata nel 2012 dai ragazzi del Piccolo America per bloccarne la demolizione e riconversione in parcheggi e appartamenti, voluta dalla proprietà privata Progetto Uno SRL che lo aveva acquiStato dopo la chiusura avvenuta nel 1999 ad un prezzo di circa 2 milioni di euro. L’immobile, conferma la sentenza, è “una ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Dopo undici anni di battaglia legale, la sesta sezione deldiha respinto definitivamente ilpresentato dallaprivata del, confermando quanto già espresso dal Tar nel giugno 2020: ilè “”. Si conclude così il contenzioso sulla storica salatografica di Trastevere, che fu occupata nel 2012 dai ragazzi del Piccoloper bloccarne la demolizione e riconversione in parcheggi e appartamenti, voluta dallaprivata Progetto Uno SRL che lo aveva acquidopo la chiusura avvenuta nel 1999 ad un prezzo di circa 2 milioni di euro. L’immobile, conferma la sentenza, è “una ...

