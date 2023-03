Cinecittà World: presentata la nuova stagione, in arrivo il 18 marzo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18 marzo si riaccendono i riflettori di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18 marzo si riaccendono i riflettori sulla nuova stagione di Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. La nuova stagione 2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18si riaccendono i riflettori di, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. Ritorna la primavera e riparte il divertimento: sabato 18si riaccendono i riflettori sulladi, il parco divertimenti del cinema e della TV di Roma. La2023 promette dieci mesi di emozioni, adrenalina e voglia di stare insieme agli amici e alla famiglia con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici (, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in ...

