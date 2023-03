Ciclismo su pista, Nations Cup: Michele Scartezzini terzo nell’eliminazione a Il Cairo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Arriva per mano di Michele Scartezzini la prima soddisfazione azzurra in questa seconda tappa di Nations Cup 2023 di Ciclismo su pista, ospitata dall’International Velodrome del Cairo, capitale egiziana. Il 31enne ha raggiunto un terzo posto prestigioso nell’eliminazione, corsa solitamente affrontata da Elia Viviani in azzurro, finendo alle spalle del britannico William Tidball e del neerlandese Yoeri Havik, entrambi partiti con credenziali ben maggiori. Decisivo per il podio è stato lo sprint contro il secondo degli “orange”, il giovane Yanne Dorenbos. In una gara che non presentava una qualità media di livello altissimo, l’azzurro è stato comunque molto bravo ad interpretare al meglio una corsa che difficilmente affronta a livello internazionale, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Arriva per mano dila prima soddisfazione azzurra in questa seconda tappa diCup 2023 disu, ospitata dall’International Velodrome del, capitale egiziana. Il 31enne ha raggiunto unposto prestigioso, corsa solitamente affrontata da Elia Viviani in azzurro, finendo alle spalle del britannico William Tidball e del neerlandese Yoeri Havik, entrambi partiti con credenziali ben maggiori. Decisivo per il podio è stato lo sprint contro il secondo degli “orange”, il giovane Yanne Dorenbos. In una gara che non presentava una qualità media di livello altissimo, l’azzurro è stato comunque molto bravo ad interpretare al meglio una corsa che difficilmente affronta a livello internazionale, ...

