Ciclismo su pista, Nations Cup Cairo 2023: terzo posto per Scartezzini nell'inseguimento

Un ottimo terzo posto per Michele Scartezzini nella gara ad eliminazione della seconda tappa di Nations Cup 2023 di Ciclismo su pista in corso a Il Cairo. Il 31enne azzurro è finito dietro al britannico William Tidball e all'olandese Yoeri Havik. Per il podio fondamentale è stato lo sprint contro Yanne Dorenbos, anche lui olandese. Prima gioia azzurra nella capitale egiziana.

