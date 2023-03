Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Cairo 2023: italiani tutti fuori nelle qualifiche del day-2 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Day-2 in terra egiziana per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Altra mattinata dedicata alle qualifiche al Cairo, con gli italiani che però non sono riusciti ad esaltarsi. Ci si aspettava tanto dalle azzurre del quartetto di inseguimento a squadre: tempo alto di 4:25.539 per Chiara Consonni, Martina Alzini, Lara Crestanello e Matilde Vitillo, battute dalla Nuova Zelanda che si candida per il titolo (sfida alla Francia). Italiane neanche in finale per il bronzo. Gli uomini invece sono usciti addirittura in qualificazione. Finale per l’oro che sarà tra Francia e Danimarca, entrambe con crono più che discreti attorno al 3’53”. Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Mattia Predomo noni nelle qualifiche della sprint a squadre. Finale per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Day-2 in terra egiziana per ladeldisu. Altra mattinata dedicata alleal, con gliche però non sono riusciti ad esaltarsi. Ci si aspettava tanto dalle azzurre del quartetto di inseguimento a squadre: tempo alto di 4:25.539 per Chiara Consonni, Martina Alzini, Lara Crestanello e Matilde Vitillo, battute dalla Nuova Zelanda che si candida per il titolo (sfida alla Francia). Italiane neanche in finale per il bronzo. Gli uomini invece sono usciti addirittura in qualificazione. Finale per l’oro che sarà tra Francia e Danimarca, entrambe con crono più che discreti attorno al 3’53”. Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Mattia Predomo nonidella sprint a squadre. Finale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cyclingoo : ?? Nations Cup, sorti diverse per i quartetti al Cairo: donne qualificate, uomini eliminati / By @spaziociclismo… - OA_Sport : Ciclismo su pista, Nations Cup: quartetto femminile qualificato col quarto tempo, uomini eliminati - - mondofelice6 : RT @Coninews: Di nuovo in pista ?? Cominciano domani le qualificazioni a Il Cairo, seconda tappa stagionale della UCI Track Nations Cup di… - poke_ichyo : RT @Coninews: Di nuovo in pista ?? Cominciano domani le qualificazioni a Il Cairo, seconda tappa stagionale della UCI Track Nations Cup di… - eliaviviani : RT @Coninews: Di nuovo in pista ?? Cominciano domani le qualificazioni a Il Cairo, seconda tappa stagionale della UCI Track Nations Cup di… -