Ciclismo, Milano-Torino 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per la Milano-Torino 2023, classica italiana giunta all’edizione numero 104. A pochi giorni dalla Milano-Sanremo, i 192 chilometri da Rho a Orbassano vedranno protagonisti alcuni importanti velocisti che poi cercheranno di sbancare alla Classicissima di primavera. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. diretta TESTUALE PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI orari, TV E streaming – La Milano-Torino 2023 partirà dal chilometro zero alle ore 11:45, con l’arrivo di Orbassano programmato tra le 16:00 e le 16:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tutto pronto per la, classica italiana giunta all’edizione numero 104. A pochi giorni dalla-Sanremo, i 192 chilometri da Rho a Orbassano vedranno protagonisti alcuni importanti velocisti che poi cercheranno di sbancare alla Classicissima di primavera. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.TESTUALE PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI, TV E– Lapartirà dal chilometro zero alle ore 11:45, con l’arrivo di Orbassano programmato tra le 16:00 e le 16:30 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa intv su RaiSport ed Eurosport a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Ciclismo Milano-Torino 2023: percorso, altimetria, favoriti, dove vederla in tv e in streaming #Milano-Torino… - gianpaolomartel : @StefanoPutinati la corsa non parte da Milano perchè i gagà 'innammorrrati' della bici lo sono solo ideologicamente… - infoitsport : Ciclismo, Dylan Groenewegen: “Cercherò di vincere la Milano-Torino” - infoitsport : Mercoledì 15 marzo si corre l’edizione 2023 della Milano Torino di ciclismo attraverso il Piemonte - infoitsport : Ciclismo, Dylan Groenewegen: “Cercherò di vincere la Milano-Torino” -