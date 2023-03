Cibo scadente e carenze igienico-sanitarie: una mensa scolastica su tre non è a norma (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una ditta su tre del settore della ristorazione nelle mense scolastiche non è a norma: all’esito dei controlli in tutta Italia da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sono emerse 341 irregolarità in altrettante aziende, nove delle quali sono state chiuse. In totale l’ispezione ha interessato 1.058 società assegnatarie della gestione delle mense presso gli istituti scolastici, sono state accertate in tutto 482 violazioni penali e amministrative, e sono state irrogate multe per 240 mila euro. Le contestazioni riguardano violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, la mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti, l’irregolarità di impiego delle maestranze e relativo possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale. Le 9 aree cucina per le quali è stata ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una ditta su tre del settore della ristorazione nelle mense scolastiche non è a: all’esito dei controlli in tutta Italia da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sono emerse 341 irregolarità in altrettante aziende, nove delle quali sono state chiuse. In totale l’ispezione ha interessato 1.058 società assegnatarie della gestione delle mense presso gli istituti scolastici, sono state accertate in tutto 482 violazioni penali e amministrative, e sono state irrogate multe per 240 mila euro. Le contestazioni riguardano violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali di preparazione dei pasti, la mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti, l’irregolarità di impiego delle maestranze e relativo possesso di adeguata qualifica e preparazione professionale. Le 9 aree cucina per le quali è stata ...

