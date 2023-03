(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Massimo. Attore e produttore, raggiunse la popolarità negli anni ’70 grazie ai fotoromanzi. È stato tra i protagonisti al cinema di commedie come Sapore di mare, Chewingum e Grandi magazzini.racconta che oggi vive la maggior parte del tempo tra un Ashram nelle Marche e Lampedusa. Che ci fa in un Ashram? «, cure ayurvediche, convivo con chi c’è. Ogni tanto, vengo qui per qualche giorno: è la mia fuga da questo mondo impazzito e folle. Abbiamo di colpo le persone maciullate alle porte di casa, il Covid, la crisi economica, energetica. E già c’erano il consumismo, i social… Poi, iosto acon lami ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Ciavarro: «Ho una vita ascetica, pratico yoga, meno sto a contatto con la gente e meglio mi sento» Al CorSera: «N… - Ale9ssandra : 'mi ero iscritto a una scuola di recitazione, la Scaletta, c’erano lei e pure Margherita Buy, già stressatissima co… - VeraNotizia : Massimo Ciavarro: «Faccio una vita ascetica. Mio figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono terrorizzati quando mi lasc… - PressReview99 : Massimo Ciavarro: «Faccio una vita ascetica. Eleonora Giorgi? Quando mi ha lasciato mi sono fidanzato con una svede… - Italia_Notizie : Massimo Ciavarro: «Faccio una vita ascetica. Mio figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono terrorizzati quando mi lasc… -

Oggi Massimoha rilasciatolunga intervista al popolare quotidiano Il Corriere della sera . Ed in questa occasione ha parlato della sua vita a 360 gradi come mai ha fatto prima. Ad un certo punto la ...Massimoha rilasciatolunga intervista al Corriere nella quale ha rivelato anche la sgridata presa da Paolo, suo figlio. La chiacchierata è cominciata conpiccola curiosità sulla ...E altri flirt Uno con Moana Pozzi con la quale ha trascorso solonotte . Massimo, la notte con Moana Pozzi. Massimoha fatto innamorare intere generazioni, complice il bel ...

Massimo Ciavarro: «Mio figlio Paolo e Clizia Incorvaia sono terrorizzati quando mi lasciano mio nipote.... Corriere della Sera

«M i fa strano parlare con una giornalista. È un secolo che non faccio interviste». Per questo l’ho cercata: per sapere dov’è e che fa Massimo Ciavarro, il biondino che negli anni ’70 e ’80 faceva ...Negli anni 80 faceva impazzire le donne: Massimo Ciavarro, il biondino star di film cult come Sapore di Mare, oggi ancora splendido 65enne, dopo la popolarità si è ritirato in campagna «a zappare la ...