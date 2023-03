Christina Ricci | Su un set mi hanno minacciata perché non volevo girare una scena di sesso in un certo modo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'attriceha condiviso un'esperienza negativa vissuta alcuni anni fa sul set di un film a causa di unadiha rivelato di aver rischiato di dover affrontare una causa legale per essersi rifiutata diunadiin undurante le riprese di un film. L'attrice, ospite della tramissione The View, ha condiviso l'aneddoto parlando delle difficoltà che affrontano le giovani interpreti quando iniziano a lavorare a Hollywood. Parlando delle differenze che contraddistinguono le esperienze vissute dalle giovani protagoniste della serie Yellowjackets rispetto a quelle affrontate dalle generazioni precedenti,...

ha rivelato di aver rischiato di dover affrontare una causa legale per essersi rifiutata di girare una scena di sesso in un certo modo durante le riprese di un film. L'attrice, ospite ..., la cui carriera è esplosa quando era ancora giovanissima, si è raccontata al magazine Rolling Stones , aprendosi su un aspetto molto privato del suo passato e, in particolare, ...D'altro canto la, per un momento, paventata esclusione dalla cinquina della Riseborough ha sollevato altre reazioni, per esempio dell'attricein un post poi cancellato, a sottolineare ...

Christina Ricci: "Su un set mi hanno minacciata perché non volevo ... Movieplayer

L'attrice Christina Ricci ha condiviso un'esperienza negativa vissuta alcuni anni fa sul set di un film a causa di una scena di sesso. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 15/03/2023 Christina Ricci ha ...Christina Ricci ha ricordato il suo debutto al cinema, Sirene, e le attenzioni di Cher nel coinvolgerla nelle dinamiche della produzione.