Chivu, l’agente Becali: «Legato all’Inter. Futuro? Vedete Stankovic!» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cristian Chivu, attuale tecnico dell’Inter Primavera, rimarrà al momento in nerazzurro secondo il suo agente Becali. Il procuratore cita Dejan Stankovic Futuro ? Le parole dell’agente di Chivu, Ioan Becali sul Futuro del tecnico della Primavera nerazzurra. Le sue parole a Pro Sport: «Per ora Cristian Chivu vuole restare allenatore in Italia. È molto Legato all’Inter. Nessuno può dire se vincerà un altro scudetto con la Primavera o se avrà qualche offerta da altri club. Si comincia così, con la Serie B o una squadra della provincia. Guardate un amico di Cristian, come Dejan Stankovic, che sta guidando la Sampdoria». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cristian, attuale tecnico dell’Inter Primavera, rimarrà al momento in nerazzurro secondo il suo agente. Il procuratore cita Dejan Stankovic? Le parole deldi, Ioansuldel tecnico della Primavera nerazzurra. Le sue parole a Pro Sport: «Per ora Cristianvuole restare allenatore in Italia. È molto. Nessuno può dire se vincerà un altro scudetto con la Primavera o se avrà qualche offerta da altri club. Si comincia così, con la Serie B o una squadra della provincia. Guardate un amico di Cristian, come Dejan Stankovic, che sta guidando la Sampdoria». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Chivu, l'agente Becali: «Legato all'Inter. Futuro? Vedete Stankovic!» - - FcInterNewsit : L'agente di Chivu: 'Molto legato all'Inter, vuole restare ad allenare in Italia. Futuro? Magari come Stankovic' - El__JOKER__92 : @Sho__96 Per me Chivu , ma vorrei sapere il successore di Limone perche l'agente di Motta ha già detto che lui si t… -

Soffiato alla Juve, è l'oro dell'Inter: ora vale 20 milioni ' È stato bravo anche il suo agente che mi ha sfinito per farmelo ... Scegliere la squadra e l'allenatore adatti alle caratteristiche ... IL PUPILLO DI CHIVU - E prima di Pippo Inzaghi, un altro ... Soffiato alla Juve, è l'oro dell'Inter: ora vale 20 milioni ' È stato bravo anche il suo agente che mi ha sfinito per farmelo ... Scegliere la squadra e l'allenatore adatti alle caratteristiche ... IL PUPILLO DI CHIVU - E prima di Pippo Inzaghi, un altro ... ' È stato bravo anche il suoche mi ha sfinito per farmelo ... Scegliere la squadra e'allenatore adatti alle caratteristiche ... IL PUPILLO DI- E prima di Pippo Inzaghi, un altro ...' È stato bravo anche il suoche mi ha sfinito per farmelo ... Scegliere la squadra e'allenatore adatti alle caratteristiche ... IL PUPILLO DI- E prima di Pippo Inzaghi, un altro ... Chivu, l’agente Becali: «Legato all’Inter. Futuro Vedete Stankovic!» Inter-News.it