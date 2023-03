(Di mercoledì 15 marzo 2023) Per rimediare alladiitaliani, un anno fa l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha stipulato una convenzione con l'universitàdi Rosario e ha indetto un concorso, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Mussomeli: ecco Laura, la prima chirurga argentina assunta per evitare la chiusura dell’ospedale -

...con l'universitàdi Rosario e ha indetto un concorso, al quale hanno partecipato 37 medici del paese sudamericano. Dal primo aprile una delle vincitrici del concorso, laLaura ...Da Buenos Aires a Mussomeli, con una valigia piena di sogni in una mano e il bisturi nell'altra. Laura Lator, 37 anni, è la primastraniera ad aver accettato di trasferirsi in Sicilia, assieme al marito e ai due figli, per lavorare nell'ospedale del piccolo borgo nisseno rimasto senza camici bianchi. Ieri ha sostenuto l'......con l'universitàdi Rosario e ha indetto un concorso, al quale hanno partecipato 37 medici del paese sudamericano. Dal primo aprile una delle vincitrici del concorso, laLaura ...

Chirurga argentina in Sicilia per tamponare fuga dei medici - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Per rimediare alla fuga di medici italiani, un anno fa l'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha stipulato una convenzione con l'università argentina di ...Una chirurga argentina ha superato il colloquio. Il bando bando è quello rivolto al presidio ospedaliero di Mussomeli.