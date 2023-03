Chip, Tsmc ritarda la costruzione della fab in Germania? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si tratterebbe di un investimento significativo e in grado di rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato europeo, isolandola da possibili contraccolpi geopolitici. Tuttavia, sembrano ancora esserci alcuni dubbi sull’inizio dei lavori per la costruzione di una fonderia (fab) di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc) a Dresda, in Germania. L’annuncio, trapelato lo scorso dicembre, aveva confermato le indiscrezioni secondo cui Tsmc stava valutando l’opportunità di espandere il business sul mercato europeo, in particolare agganciandosi al segmento automotive tedesco. La progressiva penetrazione dell’industria dei veicoli elettrici (EV), infatti, rappresenta un importante volando di crescita anche per i Chipmakers e richiede una tecnologia più matura e con nodi meno avanzati (sopra i 22 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si tratterebbe di un investimento significativo e in grado di rafforzare la presenza dell’azienda sul mercato europeo, isolandola da possibili contraccolpi geopolitici. Tuttavia, sembrano ancora esserci alcuni dubbi sull’inizio dei lavori per ladi una fonderia (fab) di Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation () a Dresda, in. L’annuncio, trapelato lo scorso dicembre, aveva confermato le indiscrezioni secondo cuistava valutando l’opportunità di espandere il business sul mercato europeo, in particolare agganciandosi al segmento automotive tedesco. La progressiva penetrazione dell’industria dei veicoli elettrici (EV), infatti, rappresenta un importante volando di crescita anche per imakers e richiede una tecnologia più matura e con nodi meno avanzati (sopra i 22 ...

