Chiedono a Signorini di squalificare Daniele Dal Moro e lui risponde

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Da quando Pier Silvio Berlusconi ha imposto ad Alfonsodi seguire una linea più dura con il suo Grande Fratello Vip,Dalha rischiato più volte una squalifica, come successo a Edoardo Donnamaria. Eppure, nonostante tutte le premesse, il vippone non è mai stato allontanato dalla Casa di Cinecittà. Per questo motivo una telespettatrice ha inviato al conduttore una lettera per chiedere spiegazioni. “Egregio direttore, ho apprezzato molto i suoi discorsi durante le dirette di questa edizione del Grande Fratello Vip per fare comprendere ai concorrenti che esistono limiti che non possono essere superati, nelle azioni così come nel linguaggio. Quello che auspico, anzi mi auguro, è che si applichi la medesima giusta severità a tutti. Mi spiego. La sera stessa dell’uscita per squalifica di Edoardo Donnamaria, ...