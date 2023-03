Chiara Ferragni, ecco quando sarà pronta la nuova casa: la richiesta ai follower (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si avvicina il momento in cui l'influencer si trasferirà nella nuova abitazione insieme a Fedez e ai loro bambini, ma anche su questo aspetto ha deciso di coinvolgere chi la segue. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si avvicina il momento in cui l'influencer si trasferirà nellaabitazione insieme a Fedez e ai loro bambini, ma anche su questo aspetto ha deciso di coinvolgere chi la segue. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Chiara Ferragni scrive una lettera alla piccola Chiara dicendole che Sanremo è stato durissimo. Tralasciando le qu… - FranAltomare : Avete mai provato a scrivere nei commenti di qualche testata su Instagram un qualsiasi commento che osi far notare… - 248455 : Rai, maxi multa per la pubblicità fatta a Instagram da Amadeus e Chiara Ferragni - fullsunyun : RT @Zziagenio78: Harry e Megan hanno preso un'insalata da 1800 euro. Scusate ma come cazzo è possibile? È stata lavata con l'acqua di Chiar… - savingthegamed : RT @Zziagenio78: Harry e Megan hanno preso un'insalata da 1800 euro. Scusate ma come cazzo è possibile? È stata lavata con l'acqua di Chiar… -