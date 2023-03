Chiara Ferragni e la manicure perlata che fa subito primavera (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'imprenditrice digitale si diverte a cambiare nail look e per la bella stagione ci presenta la sua nuova scelta: uno smalto color rosa cangiante perlato dipinto su unghie almond shape. L'ispirazione fiabesca e chic che stavamo aspettando Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'imprenditrice digitale si diverte a cambiare nail look e per la bella stagione ci presenta la sua nuova scelta: uno smalto color rosa cangiante perlato dipinto su unghie almond shape. L'ispirazione fiabesca e chic che stavamo aspettando

