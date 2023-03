Chi sono i primi ballerini della Scala: il sognatore, l’esploratore, il passionale e l’entusiasta. Ecco la loro vita dietro le quinte (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quattro principi del balletto. Quattro storie di vita, carattere, interpretazione scenica. I primi ballerini del corpo di ballo del Teatro alla Scala, Marco Agostino, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello e Nicola Del Freo, sono dei fuoriclasse. Sanno interpretare il Principe, quello da fiaba, ma anche le creazioni più innovative del contemporaneo. La versatilità dell’eccellenza. Li abbiamo visti danzare nello Schiaccianoci di Nureyev, titolo che ha aperto la stagione di balletto. Ora li vediamo nel cast del virtuoso Corsaire (fino al 17 marzo nella versione di Manuel Legris). Incastonati in una compagnia già di per sé brillante, nel programma di febbraio dedicato ai coreografi David Dawson, Nacho Duato, Philippe Kratz e Ji?í Kylián si sono sentiti liberi di esplorare nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quattro principi del balletto. Quattro storie di, carattere, interpretazione scenica. Idel corpo di ballo del Teatro alla, Marco Agostino, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello e Nicola Del Freo,dei fuoriclasse. Sanno interpretare il Principe, quello da fiaba, ma anche le creazioni più innovative del contemporaneo. La versatilità dell’eccellenza. Li abbiamo visti danzare nello Schiaccianoci di Nureyev, titolo che ha aperto la stagione di balletto. Ora li vediamo nel cast del virtuoso Corsaire (fino al 17 marzo nella versione di Manuel Legris). Incastonati in una compagnia già di per sé brillante, nel programma di febbraio dedicato ai coreografi David Dawson, Nacho Duato, Philippe Kratz e Ji?í Kylián sisentiti liberi di esplorare nuovi ...

