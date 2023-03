Chi sono i dem e i grillini che hanno inguaiato gli italiani votando sì alla follia green sulla casa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pd e M5s riuniti. Vale la pena conoscere l’identità di coloro ai quali dobbiamo dire “grazie” se l’implemetazione verde delle case verrà fatta sulla pelle soprattutto degli italiani. Perché la sinistra e i socialisti europei e italiani, insieme ai grillini ce l’hanno messa tutta per inguaiarci. Manderemo a loro tra una manciata di anni il conto per le spese di ristrutturazione? Chi sono i tifosi della follia green: Moretti, Picierno, Tinagli, Pisapia e… Nell’elenco di chi si è allineato al diktat ritroviamo vecchie e nuove facce di bronzo nel gruppo dei Socialdemocratici: c’è l’ex-sindaco di Milano Giuliano Pisapia, l’ex vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, Alessandra Moretti, Pina Picierno, l’economista dem Elisabetta Gualmini, ognipresente nei talk ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pd e M5s riuniti. Vale la pena conoscere l’identità di coloro ai quali dobbiamo dire “grazie” se l’implemetazione verde delle case verrà fattapelle soprattutto degli. Perché la sinistra e i socialisti europei e, insieme aice l’messa tutta per inguaiarci. Manderemo a loro tra una manciata di anni il conto per le spese di ristrutturazione? Chii tifosi della: Moretti, Picierno, Tinagli, Pisapia e… Nell’elenco di chi si è allineato al diktat ritroviamo vecchie e nuove facce di bronzo nel gruppo dei Socialdemocratici: c’è l’ex-sindaco di Milano Giuliano Pisapia, l’ex vicesegretaria del Pd Irene Tinagli, Alessandra Moretti, Pina Picierno, l’economista dem Elisabetta Gualmini, ognipresente nei talk ...

