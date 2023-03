Chi si giocherà la vittoria al GF Vip: parla Sonia Bruganelli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ormai mancano meno di tre settimane alla finalissima del GF Vip ed è tempo di bilanci. Sonia Bruganelli in un’intervista concessa a Casa Chi ha svelato chi si giocherà la vittoria il 3 aprile. Secondo l’opinionista (che in passato è sempre stata un’attenta telespettatrice del GF) a contendersi il premio finale saranno Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Chi si giocherà la vittoria al GF Vip 7, l’opinione della Bruganelli. “Tavassi? Io credo che la sua fragilità dentro a volte gli faccia sentire il bisogno di crearsi degli adepti fuori. A me sembra un ragazzo molto insicuro e con molte fragilità, anche perché non ha avuto un’infanzia facile e questo segna un ragazzo. Dal canto suo ha l’ironia che ha usato come difesa e ha sentito la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ormai mancano meno di tre settimane alla finalissima del GF Vip ed è tempo di bilanci.in un’intervista concessa a Casa Chi ha svelato chi silail 3 aprile. Secondo l’opinionista (che in passato è sempre stata un’attenta telespettatrice del GF) a contendersi il premio finale saranno Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Chi silaal GF Vip 7, l’opinione della. “Tavassi? Io credo che la sua fragilità dentro a volte gli faccia sentire il bisogno di crearsi degli adepti fuori. A me sembra un ragazzo molto insicuro e con molte fragilità, anche perché non ha avuto un’infanzia facile e questo segna un ragazzo. Dal canto suo ha l’ironia che ha usato come difesa e ha sentito la ...

