Chi l'ha visto, il caso di Raffaele: 'accumulatore' scomparso da tre settimane. 'Sommerso dall'immondizia?' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un pensionato, Raffaele Lioce , 80enne alto quasi due metri ex dipendente di Poste italiane, è scomparso da dicembre a Foggia . Da tre settimane è iniziata la ricerca, dopo la segnalazione dei vicini. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un pensionato,Lioce , 80enne alto quasi due metri ex dipendente di Poste italiane, èda dicembre a Foggia . Da treè iniziata la ricerca, dopo la segnalazione dei vicini. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Casertasette : +++ Oh, Chi l’ha Visto che stasera si occupa degli scontri per la partita del Napoli … ?? +++ #chilhavisto - sunsetl87942354 : RT @FrancescaVinci2: Apro e chiudo subito parentesi visto che non ci sono stata.. Io dico solo una cosa.. Nino ha rifiutato casa chi, cosa… - youareporacci : RT @SFra87: UN GIORNO UN PADRE DISSE: “IN CASA SI DIVIDONO IN CHI SI FAREBBE ANTONELLA E CHI SI FAREBBE DONNAMARIA…” Un caro saluto a tut… - SusannaPacini : RT @sospirigelidi: Casa chi: “hai sentito la Murgia?” Edoardo: “no perché l’ho promesso ad antonella e poi una volta uscito ho visto delle… - EmaDiemanto : RT @MoonLuchy: #controcorrente Chi cazzo se ne frega se ama un'altra donna...Io non capisco perchè le lesbiche devono a tutti i costi sband… -