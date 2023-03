Chi è Saverio Lodato, il compagno (marito) di Lunetta Savino ospite a Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lunetta Savino è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Ma chi è il marito o il compagno della grande attrice? Tutti ne apprezzano le grandi doti e la ricordano per grandi interpretazioni, oltre che per personaggi amatissimi come Cettina in Un medico in famiglia. Attualmente Lunetta Savino ha un compagno, Saverio Lodato: si tratta di un noto giornalista e saggista. Classe 1951, è laureato in Filosofia, e ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano L’Ora. Dal 1980 scrive su l’Unità come corrispondente da Palermo. Fu arrestato nel 1988 insieme al collega Attilio Bolzoni di Repubblica ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023)della puntata di questo pomeriggio diè un, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Ma chi è ilo ildella grande attrice? Tutti ne apprezzano le grandi doti e la ricordano per grandi interpretazioni, oltre che per personaggi amatissimi come Cettina in Un medico in famiglia. Attualmenteha un: si tratta di un noto giornalista e saggista. Classe 1951, è laureato in Filosofia, e ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano L’Ora. Dal 1980 scrive su l’Unità come corrispondente da Palermo. Fu arrestato nel 1988 insieme al collega Attilio Bolzoni di Repubblica ...

