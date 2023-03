Chi è Rebecca Jewel Manenti, la prima figlia di Heather Parisi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rebecca Jewel Manenti è la prima figlia di Heather Parisi. La grande showgirl ha infatti in tutto quattro figli e la più grande si chiama Rebecca. In queste ore tiene banco un’altra figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo. Heather Parisi, ospite a Belve, ha dichiarato di non conoscere il cantante, che è di fatto suo genero. Una frase che ha fatto molto discutere sui social. Jacqueline ha poi risposto su Instagram spiegando che da molti anni non ha un rapporto con la madre, e per questo non è informata sulla sua vita privata. Inoltre ha chiesto rispetto. Come detto, Heather Parisi ha quattro figli, tre ragazze ed un maschio, nati da tre uomini ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023)è ladi. La grande showgirl ha infatti in tutto quattro figli e la più grande si chiama. In queste ore tiene banco un’altra, Jacqueline Luna Di Giacomo, la fidanzata di Ultimo., ospite a Belve, ha dichiarato di non conoscere il cantante, che è di fatto suo genero. Una frase che ha fatto molto discutere sui social. Jacqueline ha poi risposto su Instagram spiegando che da molti anni non ha un rapporto con la madre, e per questo non è informata sulla sua vita privata. Inoltre ha chiesto rispetto. Come detto,ha quattro figli, tre ragazze ed un maschio, nati da tre uomini ...

