Chi e dove colpisce l’inflazione. L’analisi di Pedrizzi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dalla metà degli anni novanta, 25 milioni di italiani più poveri della popolazione adulta hanno visto la propria quota di ricchezza sul totale ridursi di circa tre volte e oggi hanno un patrimonio medio di circa settemila euro. Attualmente quasi sei milioni di persone sono in povertà assoluta. I rapporti Istat e Svimez raccontano di un’Italia che, anche per la pandemia, ha visto la povertà sempre più allargarsi a nuove fasce di popolazione: dai piccoli lavoratori autonomi ai piccoli artigiani, e tanto più nelle fasce di età più avanzate. Il virus ha ampliato le disuguaglianze delle persone in condizioni di indigenza che è cresciuta fortemente. Ciononostante nel nostro Paese ancora solo il 10% dei trasferimenti pubblici va alle famiglie più povere mentre, ad esempio, in Francia il 20%. E più crescono le disuguaglianze più l’ascensore sociale rallenta con la prospettiva che la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dalla metà degli anni novanta, 25 milioni di italiani più poveri della popolazione adulta hanno visto la propria quota di ricchezza sul totale ridursi di circa tre volte e oggi hanno un patrimonio medio di circa settemila euro. Attualmente quasi sei milioni di persone sono in povertà assoluta. I rapporti Istat e Svimez raccontano di un’Italia che, anche per la pandemia, ha visto la povertà sempre più allargarsi a nuove fasce di popolazione: dai piccoli lavoratori autonomi ai piccoli artigiani, e tanto più nelle fasce di età più avanzate. Il virus ha ampliato le disuguaglianze delle persone in condizioni di indigenza che è cresciuta fortemente. Ciononostante nel nostro Paese ancora solo il 10% dei trasferimenti pubblici va alle famiglie più povere mentre, ad esempio, in Francia il 20%. E più crescono le disuguaglianze più l’ascensore sociale rallenta con la prospettiva che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Invece oggi in Italia tante persone malate sono obbligate a soffrire le pene dell'inferno e chi le aiuta accompagna… - borghi_claudio : @mcallock @dottorbarbieri Qui @giamma71 dice una cosa ovvia: che se ci sono posti di lavoro vacanti non ci deve ess… - torvegas888 : @LBasemi Ma dove vivi te ? E con chi mangi ste….. za. - BriffaGiovanni : @Alex69xyz @Giampy_Ass a chi dove, ma se sono tutti uniti, giudici C.C. consulta, dovrebbero tutelare l'applicazio… - laRoyalBlood_ : But guess chi si è presa pigiama banale di Stitch perché non vuole starsene in pantaloncini nell’altro emisfero dov… -