Chi è Dalila Gelsomino | la donna che ha rubato il cuore di Eros Ramazzotti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Galeotto fu un bacio? Non è proprio così, infatti quella che ha pubblicato qualche giorno faRamazzoti è stata una vera e propria dichiarazione d’amore. Ma chi è lache haildel cantante? Dopo le prime supposizioni ora si è scoperto che si tratta di, lontana dal mondo dello spettacolo e dal gossip. Senza dubbio quella tra loro sembra essere una storia importante, tanto da far uscire allo scoperto il cantante con lo scatto di un bacio e parole che non lasciano adito a dubbi., cosa sappiamo della relazione conAvremmo potuto chiamarla la “del mistero”, ma in realtà non c’è stato nessun segreto. Infatti nella foto pubblicata ...