Chi affronterà Jannik Sinner ai quarti a Indian Wells? C’è un precedente proprio in questo torneo… (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una prova molto impegnativa. Domani Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare l’americano Taylor Fritz (n.5 del mondo), nella sfida valida per i quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sarà un incontro molto duro per l’altoatesino, al cospetto di un tennista che negli ultimi mesi ha compiuto uno step tecnico e mentale rilevante, tale da proiettarlo nella top-5 del ranking ATP. Inoltre, Fritz è campione in carica e sui campi del deserto californiano è nato tennisticamente. Nessuno meglio di lui conosce e sa interpretare le condizioni molto particolari di gioco. Jannik per contrastare l’incedere del proprio avversario sarà chiamato alla super prestazione, sulla falsariga di quella vista in territorio americano l’anno passato contro Carlos Alcaraz ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una prova molto impegnativa. Domanitornerà in campo per affrontare l’americano Taylor Fritz (n.5 del mondo), nella sfida valida per idi finale del Masters1000 di. Sarà un incontro molto duro per l’altoatesino, al cospetto di un tennista che negli ultimi mesi ha compiuto uno step tecnico e mentale rilevante, tale da proiettarlo nella top-5 del ranking ATP. Inoltre, Fritz è campione in carica e sui campi del deserto californiano è nato tennisticamente. Nessuno meglio di lui conosce e sa interpretare le condizioni molto particolari di gioco.per contrastare l’incedere delavversario sarà chiamato alla super prestazione, sulla falsariga di quella vista in territorio americano l’anno passato contro Carlos Alcaraz ...

