Che legnata la Elly: Meloni sotterra la retorica sardina (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alla Camera dei Deputati non va in scena un confronto fra due politiche, due donne di potere, uno reale l’altro ancora ipotetico, ma fra due mondi, da una parte quello concreto, romano all’occorrenza brutale, fucina della destra sociale, dall’altra quello patinato, idealistico più che ideologico, dei tre passaporti tra la via Emilia e il West, passando per i caveau svizzeri, sempre in business class. Cioè tra donna Giorgia che ha dovuto crescere in fretta e donna Elly che non crescerà mai. Schlein, retorica da centro sociale L’occasione, presentata dai giornali con toni da sfida all’Ok Corral, dura pochi minuti, il pretesto è il salario minimo di socialistica utopia ma bastano e avanzano a svelare l’incompatibilità totale dei due mondi. L’interrogante, Schlein, ha bisogno di legittimarsi davanti a un partito che ne diffida, ne teme, la componente ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alla Camera dei Deputati non va in scena un confronto fra due politiche, due donne di potere, uno reale l’altro ancora ipotetico, ma fra due mondi, da una parte quello concreto, romano all’occorrenza brutale, fucina della destra sociale, dall’altra quello patinato, idealistico più che ideologico, dei tre passaporti tra la via Emilia e il West, passando per i caveau svizzeri, sempre in business class. Cioè tra donna Giorgia che ha dovuto crescere in fretta e donnache non crescerà mai. Schlein,da centro sociale L’occasione, presentata dai giornali con toni da sfida all’Ok Corral, dura pochi minuti, il pretesto è il salario minimo di socialistica utopia ma bastano e avanzano a svelare l’incompatibilità totale dei due mondi. L’interrogante, Schlein, ha bisogno di legittimarsi davanti a un partito che ne diffida, ne teme, la componente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... drunkcopies : oggi per sbaglio una mi ha tirato una legnata in capo e giuro che male alla tempia madonna cristo - domenic34619849 : @CarloBolognesi1 @EnricoFaraboll1 Ovvio che quando a prenderlo tra i denti la legnata sono gli Americaani il fatto… - gilamalfa : @CristinaPlevani Dopo l'intervista pare che abbia avuto un altra legnata, stavolta non è riuscita a scappare. - RonnyBandiera : @Mary7621994365 @tradori Dico solo che se uno viene beccato il flagranza non deve permettersi di opporsi o reagire… - AndreaPescara3 : @lucianonobili La cosiddetta democrazia per -

Bilancio e tasse, l'opposizione protesta. Aspro scontro in aula "Quello che voi non volete chiamare buco " 7 milioni di euro - è un numero che rappresenta purtroppo il danno che questa amministrazione causa alla città , una vera legnata che i cittadini dovranno ... Italia: La messa con i cardinali: "Unità e silenzio" ... un bilancio di questo cammino tra vescovo e popolo con qualche sonora legnata ai cardinali della Curia romana, che concelebravano con lui. E invece Papa Francesco, nel corso della messa presieduta ... La messa con i cardinali: "Unità e silenzio" Tutti si aspettavano un'omelia dedicata ai dieci anni di pontificato, un bilancio di questo cammino tra "vescovo e popolo" con qualche sonora legnata ai cardinali della Curia romana, che concelebravano con lui. E invece Papa Francesco, nel corso della messa presieduta ieri mattina nella cappella della residenza Santa Marta, dove vive da ... "Quellovoi non volete chiamare buco " 7 milioni di euro - è un numerorappresenta purtroppo il dannoquesta amministrazione causa alla città , una verai cittadini dovranno ...... un bilancio di questo cammino tra vescovo e popolo con qualche sonoraai cardinali della Curia romana,concelebravano con lui. E invece Papa Francesco, nel corso della messa presieduta ...Tutti si aspettavano un'omelia dedicata ai dieci anni di pontificato, un bilancio di questo cammino tra "vescovo e popolo" con qualche sonoraai cardinali della Curia romana,concelebravano con lui. E invece Papa Francesco, nel corso della messa presieduta ieri mattina nella cappella della residenza Santa Marta, dove vive da ... Picchio De Sisti: "Se la Juve ha sbagliato è giusto darle una legnata" AGI - Agenzia Italia De Sisti esagera: «-15 Giusto dare una legnata alla Juve» L’ex centrocampista e allenatore Giancarlo De Sisti esagera sulla penalizzazione della Juve: ecco cosa ha detto Giancarlo De Sisti, all’AGI, ha parlato così della penalizzazione di 15 punti inflitta a ... La messa con i cardinali: "Unità e silenzio" Tutti si aspettavano un'omelia dedicata ai dieci anni di pontificato, un bilancio di questo cammino tra «vescovo e popolo» con qualche sonora legnata ai cardinali della Curia romana, che concelebravan ... L’ex centrocampista e allenatore Giancarlo De Sisti esagera sulla penalizzazione della Juve: ecco cosa ha detto Giancarlo De Sisti, all’AGI, ha parlato così della penalizzazione di 15 punti inflitta a ...Tutti si aspettavano un'omelia dedicata ai dieci anni di pontificato, un bilancio di questo cammino tra «vescovo e popolo» con qualche sonora legnata ai cardinali della Curia romana, che concelebravan ...