Che fine ha fatto Augusto De Megni vincitore del Grande Fratello 6? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Augusto De Megni è stato il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello condotto ai tempi da Barbara D’Urso. Dopo 99 giorni nella casa di Cinecittà si è aggiudicato la vittoria e un cospicuo montepremi. Augusto è stato un concorrente particolare del GF in quanto da bambino era stato vittima di un rapimento dell’anonima sarda. Vediamo ad oggi quello che si sa sulla vita privata questo ex concorrente del reality. Chi è Augusto De Megni? Come anticipato, Augusto De Megni è balzato nella cronaca del nostro paese quando aveva solamente 10 anni, in quanto membro di una famiglia facoltosa, venne rapito dall’anonima sarda che chiese 20 miliardi di lire, che però non vennero pagati, in quanto i beni dei De ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023)Deè stato ildella sesta edizione delcondotto ai tempi da Barbara D’Urso. Dopo 99 giorni nella casa di Cinecittà si è aggiudicato la vittoria e un cospicuo montepremi.è stato un concorrente particolare del GF in quanto da bambino era stato vittima di un rapimento dell’anonima sarda. Vediamo ad oggi quello che si sa sulla vita privata questo ex concorrente del reality. Chi èDe? Come anticipato,Deè balzato nella cronaca del nostro paese quando aveva solamente 10 anni, in quanto membro di una famiglia facoltosa, venne rapito dall’anonima sarda che chiese 20 miliardi di lire, che però non vennero pagati, in quanto i beni dei De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questo è lo schifo del calcio italiano che da decenni istituzioni colluse ci ammanniscono. L’Italia proverà ancora… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Parto da un elemento che non può rinfrancare chi guida l'Italia nel momento più complesso dalla f… - RaiUno : Che poi capita a tutti: sei lì, finalmente l’universo ti sta ascoltando… ma poi ti svegli. Era solo un sogno. Fin… - Vip___era : Sapete qual’è stata la coppia più facile da seguire di sempre? Gli #zengavo: 3 settimane in casa, mai una litigata… - dany_dilda : RT @Francesca_xi: “Non merita, non è stata protagonista” La verità è che non si è prestata al circo che le era stato imposto e per questo h… -