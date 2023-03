Che Dio ci Aiuti 8 si farà? Data di uscita e anticipazioni ottava stagione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sembrava così lontana, ma la fine della settima stagione è quasi arrivata e il 16 marzo andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Che Dio ci Aiuti 7, la serie tv di successo interpretata per anni da Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela. Ora che il finale di stagione si avvicina, la domanda dei fan e dei telespettatori che seguono da tempo la fiction è solo una: l’ottava stagione si farà? Ecco cosa sappiamo e cosa succederà nell’ultima puntata. Come finisce Che Dio ci Aiuti 7? Trama ultima puntata Tutti i nodi, nell’ultima puntata del 16 marzo, verranno al pettine: Azzurra ora non ha più dubbi e ha capito che la mamma di Elia è Sara. Ma non solo. Proprio lei, interpretata da Francesca Chillemi, per la prima volta indosserà l’abito da suora e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sembrava così lontana, ma la fine della settimaè quasi arrivata e il 16 marzo andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Che Dio ci7, la serie tv di successo interpretata per anni da Elena Sofia Ricci, nei panni di Suor Angela. Ora che il finale disi avvicina, la domanda dei fan e dei telespettatori che seguono da tempo la fiction è solo una: l’si? Ecco cosa sappiamo e cosa succederà nell’ultima puntata. Come finisce Che Dio ci7? Trama ultima puntata Tutti i nodi, nell’ultima puntata del 16 marzo, verranno al pettine: Azzurra ora non ha più dubbi e ha capito che la mamma di Elia è Sara. Ma non solo. Proprio lei, interpretata da Francesca Chillemi, per la prima volta indosserà l’abito da suora e per ...

