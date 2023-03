Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni ultima puntata 16 marzo: Azzurra nei guai (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che Dio ci aiuti 7 giunge all'epilogo giovedì 16 marzo 2023 con la messa in onda dell'ultima puntata (composta da due episodi) durante la quale Azzurra finirà nei guai. La novizia, infatti, vorrebbe dire la verità su quanto scoperto su Sara, ma Suor Teresa chiamerà il Vescovo per informarlo della sua insubordinazione. Nel frattempo, Ludo e Cate continueranno a pensare che Sara ed Emiliano siano fatti per stare insieme, ma lui sarà sul punto di iniziare una nuova vita con Corinna. Che Dio ci aiuti 7, diciannovesimo episodio: Suor Teresa mette nei guai Azzurra L'ultima puntata di «Che Dio ci aiuti 7» inizierà con l'episodio intitolato «Dire, Fare, Impicciare» che vedrà ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che Dio ci7 giunge all'epilogo giovedì 162023 con la messa in onda dell'(composta da due episodi) durante la qualefinirà nei. La novizia, infatti, vorrebbe dire la verità su quanto scoperto su Sara, ma Suor Teresa chiamerà il Vescovo per informarlo della sua insubordinazione. Nel frattempo, Ludo e Cate continueranno a pensare che Sara ed Emiliano siano fatti per stare insieme, ma lui sarà sul punto di iniziare una nuova vita con Corinna. Che Dio ci7, diciannovesimo episodio: Suor Teresa mette neiL'di «Che Dio ci7» inizierà con l'episodio intitolato «Dire, Fare, Impicciare» che vedrà ...

