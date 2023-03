Che Cina sarà quella dello Xi-3? Risponde Gallelli (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Si parla molto del fatto che l’inizio di questo inedito terzo mandato di Xi Jinping segni la fine dell’epoca delle riforme iniziata con Deng Xiaoping, e in parte è così, perché viene effettivamente meno il tentativo messo in atto sin dagli anni Ottanata di costruire meccanismi che regolassero le successioni in modo giusto e organizzato, evitando processi egemonici”, spiega a Beatrice Gallelli, ricercatrice all’Università Ca’ Foscari di Venezia, esperta di Cina contemporanea. In una conversazione, che Formiche.net ha prodotto come contenuto esclusivo anticipato nella newsletter “Indo Pacific Salad”, Gallelli traccia il perimetro della Cina che ci aspetta per i prossimi anni, partendo da cosa succede a Pechino, passando per la sua proiezione internazionale fino a toccare le relazioni con l’Italia. Condurre la nave in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Si parla molto del fatto che l’inizio di questo inedito terzo mandato di Xi Jinping segni la fine dell’epoca delle riforme iniziata con Deng Xiaoping, e in parte è così, perché viene effettivamente meno il tentativo messo in atto sin dagli anni Ottanata di costruire meccanismi che regolassero le successioni in modo giusto e organizzato, evitando processi egemonici”, spiega a Beatrice, ricercatrice all’Università Ca’ Foscari di Venezia, esperta dicontemporanea. In una conversazione, che Formiche.net ha prodotto come contenuto esclusivo anticipato nella newsletter “Indo Pacific Salad”,traccia il perimetro dellache ci aspetta per i prossimi anni, partendo da cosa succede a Pechino, passando per la sua proiezione internazionale fino a toccare le relazioni con l’Italia. Condurre la nave in ...

