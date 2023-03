ChatGPT v4 può superare esami universitari in pochi secondi (Di mercoledì 15 marzo 2023) GPT-4, l’ultima versione del chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT, è in grado di superare i test universitari: non è uno scherzo ma tutto dettagliatamente comprovato. I dati dei punteggi dei test di GPT-4, infatti, sono stati condivisi ieri 14 marzo dal creatore OpenAI, rivelando che può convertire input di immagini, audio e video in testo oltre a gestire “istruzioni molto più sfumate” in modo più creativo e affidabile. I risultati mostrano che GPT-4 ha ottenuto un punteggio di 163 nell’88° percentile dell’esame LSAT, il test che gli studenti universitari devono superare negli Stati Uniti per essere ammessi alla facoltà di giurisprudenza. Il punteggio di GPT4 lo metterebbe in una buona posizione per essere ammesso in una delle 20 migliori scuole di giurisprudenza ed è solo di ... Leggi su blockworld (Di mercoledì 15 marzo 2023) GPT-4, l’ultima versione del chatbot di intelligenza artificiale, è in grado dii test: non è uno scherzo ma tutto dettagliatamente comprovato. I dati dei punteggi dei test di GPT-4, infatti, sono stati condivisi ieri 14 marzo dal creatore OpenAI, rivelando che può convertire input di immagini, audio e video in testo oltre a gestire “istruzioni molto più sfumate” in modo più creativo e affidabile. I risultati mostrano che GPT-4 ha ottenuto un punteggio di 163 nell’88° percentile dell’esame LSAT, il test che gli studentidevononegli Stati Uniti per essere ammessi alla facoltà di giurisprudenza. Il punteggio di GPT4 lo metterebbe in una buona posizione per essere ammesso in una delle 20 migliori scuole di giurisprudenza ed è solo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Si può usare ChatGPT Plus gratuitamente? Sì, grazie a MyGPT - CyberSecHub0 : RT @SophosItalia: La nostra nuova ricerca analizza le modalità con le quali il settore della cybersicurezza può fare leva su GPT-3 #cyberse… - EnricoMariaCar1 : Leggo di progressi ed errori di ChatGpt, la chat regolata dall'intelligenza artificiale. Posto che per me può anc… - SophosItalia : La nostra nuova ricerca analizza le modalità con le quali il settore della cybersicurezza può fare leva su GPT-3… - sideofthewords : @ilfoglio_it @ferrarailgrasso Sono sicuro che almeno questo tweet non sia stato scritto da #ChatGPT . Il cuoco di… -

Microsoft annuncia Copilot e porta ChatGPT in Office: parte una nuova era nell'informatica ...nel corso dell'evento dedicato all'intelligenza artificiale AI For Work l'arrivo di ChatGPT nella ... Si può dire che abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale con il pilota automatico ed ora stiamo ... Resocónto " Intelligenza artificiale e no Io, che trovo la vicenda tragicomica, ho chiesto a ChatGPT cosa ne pensasse. 'Sì, ho letto delle ... In generale, l'azione di Anastasio può essere considerata inappropriata e offensiva , poiché ha ... I vantaggi della pubblica amministrazione digitale ChatGpt ne è un esempio, un chatbot può imparare a produrre scambi realistici con le persone. Come ogni nuova tecnologia, l'AI offre benefici e rischi. La combinazione di intelligenza artificiale e ... ...nel corso dell'evento dedicato all'intelligenza artificiale AI For Work l'arrivo dinella ... Sidire che abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale con il pilota automatico ed ora stiamo ...Io, che trovo la vicenda tragicomica, ho chiesto acosa ne pensasse. 'Sì, ho letto delle ... In generale, l'azione di Anastasioessere considerata inappropriata e offensiva , poiché ha ...ne è un esempio, un chatbotimparare a produrre scambi realistici con le persone. Come ogni nuova tecnologia, l'AI offre benefici e rischi. La combinazione di intelligenza artificiale e ... OpenAI lancia Chat GPT-4, cosa può fare La nuova versione ora ... Geopop