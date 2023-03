Champions, tensione a Napoli. Tifosi tedeschi in corteo non autorizzato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le poche informazioni acquisite dalla Polizia tedesca e una eventuale temuta "caccia all’uomo" da parte di ultras azzurri stanno tenendo in apprensione le forze dell’ordine partenopee delegate a tenere... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le poche informazioni acquisite dalla Polizia tedesca e una eventuale temuta "caccia all’uomo" da parte di ultras azzurri stanno tenendo in apprensione le forze dell’ordine partenopee delegate a tenere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romatoday : Tensione a Napoli, centinaia di tifosi tedeschi senza biglietto arrivati in città - mummy53690440 : Napoli-Eintracht, tensione alle stelle: i tifosi tedeschi senza biglietto invadono il centro - MutiLeonilde : RT @RaiNews: #Napoli, è alta tensione per la sfida #Champions di stasera con l'#Eintracht: tifosi sotto sorveglianza; centinaia di supporte… - avespartacus : RT @sportmediaset: Alta tensione a Napoli, oltre 800 agenti in allerta. Razzi su bus di tifosi dell'Eintracht #eintracht #tifosi #napoli #… - tempoweb : #NapoliEintracht, tensione alle stelle: i tifosi tedeschi senza biglietto invadono il centro VIDEO #15marzo… -