Champions, pari (con brividi) a Oporto, anche l'Inter ai quarti. Questa sera tocca al Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dodici anni dopo l'ultima volta, l'Inter è approdata ai quarti di Champions League proteggendo il gol pesantissimo realizzato all'andata da Romelu Lukaku. E come nel 2005, l'ostacolo Porto è stato ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dodici anni dopo l'ultima volta, l'è approdata aidiLeague proteggendo il gol pesantissimo realizzato all'andata da Romelu Lukaku. E come nel 2005, l'ostacolo Porto è stato ...

