Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @ManCity, Erling #Haaland non si ferma più: battuti altri due record - Gazzetta_it : #Haaland show, cinquina da record in Champions contro il Lipsia: 7-0, City ai quarti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Manchester City-Lipsia 7-0, un super Haaland trascina gli inglesi ai quarti - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Manchester City-Lipsia 7-0, un super Haaland trascina gli inglesi ai quarti - fisco24_info : Champions: Manchester-City-Lipsia 7-0, Guardiola ai quarti: Apre Haaland con una manita, chiude De Bruyne -

Mostruosamente Haaland . Il norvegese ha segnato 5 dei 7 gol con cui ilCity ha travolto il Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale (di Gundogan e De Bruyne le ...Coppa Campioni/...Erling Haaland ha confermato ancora una volta di essere un vero fenomeno: nel ritorno degli ottavi diLeague traCity e Lipsia ......di. E insieme 'salvando' il posto di Leo Messi e Luiz Adriano nel libro dei record, 'solo' raggiunti ma non superati alla voce 'maggior numero di gol segnati in una partita di...

Al 45+2' ancora Haaland gol per il 3-0 del Manchester City: Dias colpisce di testa su calcio d’angolo, pallone che va a sbattere sul palo e il norvegese è il più veloce a ribattere in rete. Al 49' il ...il Manchester City trova anche il 7-0 Conroe il Lipsia. Al 92' De Bruyne riceve il pallone sulla trequarti da Mahrez e con un gran tiro sotto alla traversa piega Blaswich. Primo gol in questa ...