Champions League, Simone Inzaghi: “Onore a questo gruppo. Chi voglio al sorteggio? Una vale l’altra…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Simone Inzaghi festeggia lo 0-0 della sua Inter in casa del Porto che garantisce ai nerazzurri il passaggio ai quarti di finale della Champions League 2023. Una sfida molto sofferta per Lautaro Martinez e compagni che, nei minuti di recupero finali, hanno davvero visto le “streghe” tra salvataggi sulla linea, pali, traverse e occasioni sprecate dai lusitani. L’1-0 dell’andata griffato da Lukaku tiene e permette all’Inter di tornare ai quarti di finale dopo 12 anni. Il tecnico piacentino commenta il traguardo ottenuto dalla sua squadra analizzando i 90 minuti del Dragao: “Sono davvero molto molto contento per quanto fatto. Onore a questo gruppo. I ragazzi hanno tirato fuori energie che nemmeno io mi sarei aspettato che potessero avere. Abbiamo avuto problemi alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023)festeggia lo 0-0 della sua Inter in casa del Porto che garantisce ai nerazzurri il passaggio ai quarti di finale della2023. Una sfida molto sofferta per Lautaro Martinez e compagni che, nei minuti di recupero finali, hanno davvero visto le “streghe” tra salvataggi sulla linea, pali, traverse e occasioni sprecate dai lusitani. L’1-0 dell’andata griffato da Lukaku tiene e permette all’Inter di tornare ai quarti di finale dopo 12 anni. Il tecnico piacentino commenta il traguardo ottenuto dalla sua squadra analizzando i 90 minuti del Dragao: “Sono davvero molto molto contento per quanto fatto.. I ragazzi hanno tirato fuori energie che nemmeno io mi sarei aspettato che potessero avere. Abbiamo avuto problemi alla ...

