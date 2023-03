Champions League, Sala: “Derby di Milano ai quarti di finale? Non me lo auguro. Si soffrirebbe troppo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milan ed Inter sono nel G8 d’Europa. La scorsa settimana i rossoneri hanno blindato e conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Tottenham, mentre nella serata di martedì 14 marzo è stata l’Inter ad iscriversi nel G8 passando indenni al Dragao contro il Porto. Nel day after del match della sfida dei nerazzurri in Portogallo, il primo cittadino di Milano Beppe Sala ha voluto dire la sua sui prossimi accoppiamenti che potrebbero accendere la rivalità cittadina ancora di più, nel caso di un Derby europeo fra Milan ed Inter. Sala, commentando l’approdo di Milan e di Inter ai prossimi quarti di finale di Champions League, ha sottolineato la sua speranza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milan ed Inter sono nel G8 d’Europa. La scorsa settimana i rossoneri hanno blindato e conquistato la qualificazione aididicontro il Tottenham, mentre nella serata di martedì 14 marzo è stata l’Inter ad iscriversi nel G8 passando indenni al Dragao contro il Porto. Nel day after del match della sfida dei nerazzurri in Portogallo, il primo cittadino diBeppeha voluto dire la sua sui prossimi accoppiamenti che potrebbero accendere la rivalità cittadina ancora di più, nel caso di uneuropeo fra Milan ed Inter., commentando l’approdo di Milan e di Inter ai prossimididi, ha sottolineato la sua speranza ...

