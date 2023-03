Champions League, Porto - Inter 0 - 0 e nerazzurri ai quarti di finale (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'Inter pareggia per 0 - 0 sul campo del Porto nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, grazie alla vittoria per 1 - 0 ottenuta all'andata, si qualifica per i quarti di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'pareggia per 0 - 0 sul campo delnel match di ritorno degli ottavi didie, grazie alla vittoria per 1 - 0 ottenuta all'andata, si qualifica per idi ...

Calcio: Champions, Manchester City - Lipsia 7 - 0, con cinquina di Haaland Il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7 - 0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l'1 - 1 nella gara di andata, e si qualifica per i quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese Erling Haaland autore di cinque reti al ... L'Inter resiste contro il Porto e va ai quarti di Champions AGI - Come successo al Milan la scorsa settimana con il Tottenham, anche all'Inter basta uno 0 - 0 nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto per guadagnarsi l'accesso ai quarti, in virtù dell'1 - 0 maturato a San Siro nella gara d'andata. Match molto equilibrato e combattuto, ma poco spettacolare (accesissimo ... Le pagelle di Porto - Inter: Onana decisivo, Dumfries un muro ...30 Genoa - Cosenza 4 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara 2 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Benfica - Bruges 5 - 1 21:10 ... City travolgente, 7-0 al Lipsia e quarti di Champions MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'uragano Haaland segna 5 gol in 57' e porta in carrozza il Manchester City ai quarti di finale di Champions League. Demolito il Lipsia che alla fine perde 7-0: ... Porto-Inter 0-0, nerazzurri ai quarti di Champions OPORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Al termine di una partita con emozioni forti solo nel recupero, l'Inter centra lo 0-0 in casa del Porto che vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions ...