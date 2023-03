Champions League, oggi le ultime due possibili avversarie dell’Inter ai quarti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Buongiorno con l’Inter ai quarti di finale di Champions League! oggi le ultime due partite degli ottavi, che determineranno la griglia delle qualificate e le possibili avversarie della squadra di Inzaghi al sorteggio (vedi informazioni). Il Napoli cerca di portare tre italiane fra le migliori otto d’Europa come non accade dal 2005-2006. Champions League – RITORNO OTTAVI Napoli-Eintracht Francoforte (andata 2-0) mercoledì 15 marzo ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Real Madrid-Liverpool (andata 5-2) mercoledì 15 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Inter-News - ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Buongiorno con l’Inter aidi finale diledue partite degli ottavi, che determineranno la griglia delle qualificate e ledella squadra di Inzaghi al sorteggio (vedi informazioni). Il Napoli cerca di portare tre italiane fra le migliori otto d’Europa come non accade dal 2005-2006.– RITORNO OTTAVI Napoli-Eintracht Francoforte (andata 2-0) mercoledì 15 marzo ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Real Madrid-Liverpool (andata 5-2) mercoledì 15 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

