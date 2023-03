Champions League ** Napoli - Eintracht Francoforte ** (diretta esclusiva Amazon Prime Video) (Di mercoledì 15 marzo 2023) La UEFA Champions League 2023 torna su Prime Video con la gara di ritorno degli ottavi di finale tra Napoli e Eintracht Francoforte, con la squadra di Spalletti che scende in campo al Maradona da favorita dopo lo 0-2 dell’andata. Appuntamento Mercoledì 15 marzo in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio... Leggi su digital-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) La UEFA2023 torna sucon la gara di ritorno degli ottavi di finale tra, con la squadra di Spalletti che scende in campo al Maradona da favorita dopo lo 0-2 dell’andata. Appuntamento Mercoledì 15 marzo insudalle ore 19:30, calcio...

