Champions League, le qualificate ai quarti di finale: il Manchester City annienta il Lipsia, passa l’Inter (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono in corso le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi di finale della Champions League, ecco tutte le qualificate ai quarti di finale Sono in corso le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi di finale della Champions League, ecco tutte le qualificate ai quarti di finale: Nelle prime due sfide a passare il turno sono state Chelsea e Benfica. I Blues sono riusciti a ribaltare la gara d’andata e superare, seppur con qualche polemica per il rigore segnato da Havertz per il 2-0, il Borussia Dortmund. Nell’altra sfida al Da Luz il Benfica passeggia sul Brugge e gli rifila un 5-1 netto. A queste si sono aggiunte Bayern Monaco e Milan. I tedeschi, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono in corso le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi didella, ecco tutte leaidiSono in corso le gare di ritorno per quanto riguarda gli ottavi didella, ecco tutte leaidi: Nelle prime due sfide are il turno sono state Chelsea e Benfica. I Blues sono riusciti a ribaltare la gara d’andata e superare, seppur con qualche polemica per il rigore segnato da Havertz per il 2-0, il Borussia Dortmund. Nell’altra sfida al Da Luz il Benfica passeggia sul Brugge e gli rifila un 5-1 netto. A queste si sono aggiunte Bayern Monaco e Milan. I tedeschi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Dopo 17 anni #Milano torna a portare due squadre nei quarti di Champions League: non succedeva dal 2006. - sportface2016 : #ChampionsLeague #napolivseintracht Glasner polemico: 'Speriamo facciano entrare la squadra allo stadio' - marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Mat… - mastrodea74 : RT @CronacheTweet: #Haaland strapazza il #Lipsia: il #City vola per la 6a volta consecutiva ai quarti di Champions League ???? - muntzer_thomas : RT @liottagio: Questo demone ha capito che il modo più semplice per partecipare alla prossima Champions League è vincerla. ?? -

Calcio: Champions, Manchester City - Lipsia 7 - 0, con cinquina di Haaland Il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7 - 0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l'1 - 1 nella gara di andata, e si qualifica per i quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese Erling Haaland autore di cinque reti al ... L'Inter resiste contro il Porto e va ai quarti di Champions AGI - Come successo al Milan la scorsa settimana con il Tottenham, anche all'Inter basta uno 0 - 0 nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto per guadagnarsi l'accesso ai quarti, in virtù dell'1 - 0 maturato a San Siro nella gara d'andata. Match molto equilibrato e combattuto, ma poco spettacolare (accesissimo ... Le pagelle di Porto - Inter: Onana decisivo, Dumfries un muro ...30 Genoa - Cosenza 4 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara 2 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Benfica - Bruges 5 - 1 21:10 ... Il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7 - 0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di, dopo l'1 - 1 nella gara di andata, e si qualifica per i quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese Erling Haaland autore di cinque reti al ...AGI - Come successo al Milan la scorsa settimana con il Tottenham, anche all'Inter basta uno 0 - 0 nella sfida di ritorno degli ottavi dicon il Porto per guadagnarsi l'accesso ai quarti, in virtù dell'1 - 0 maturato a San Siro nella gara d'andata. Match molto equilibrato e combattuto, ma poco spettacolare (accesissimo ......30 Genoa - Cosenza 4 - 0 BASKET - SERIE A2 20:30 Fortitudo Bologna - Ferrara VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:30 Firenze - Novara 2 - 3 CALCIO -21:00 Benfica - Bruges 5 - 1 21:10 ... Porto-Inter 0-0: tiro di Dzeko! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport Onana super, Inter ai quarti di Champions dopo 12 anni Dopo 12 anni l’Inter rivede i quarti di Champions League. La troupe di Inzaghi in un clima incandescente, gestisce senza sbagliare nulla il gol vittoria realizzato all’andata da Lukaku e grazie anche ... Haaland segna 5 gol in Champions, come Messi (e Luiz Adriano) (Adnkronos) – Erling Haaland fa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 nella gara di ... Dopo 12 anni l’Inter rivede i quarti di Champions League. La troupe di Inzaghi in un clima incandescente, gestisce senza sbagliare nulla il gol vittoria realizzato all’andata da Lukaku e grazie anche ...(Adnkronos) – Erling Haaland fa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-1 nella gara di ...