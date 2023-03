“Champions League: Inter e Porto coinvolti nel caso tifosi, la Uefa prende provvedimenti” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La grande Inter di Milano si è vista negare il sostegno di migliaia dei suoi tifosi provenienti da tutta Europa. La squadra nerazzurra ha espresso tutta la sua solidarietà per quanto accaduto a OPorto, dove moltissimi supporter Interisti, regolarmente in possesso dei tagliandi d’ingresso per la partita contro il Porto, sono stati ingiustamente privati dell’accesso allo stadio Do Dragao. La società lombarda ha denunciato il comportamento unilaterale della squadra Portoghese, che ha radunato i tifosi ospiti in una zona di contenimento vicino al settore ospiti, impedendo loro di assistere alla partita e mettendo in pericolo la loro incolumità. Il club nerazzurro chiede l’Intervento della Uefa affinché si faccia luce su quanto accaduto e ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) La grandedi Milano si è vista negare il sostegno di migliaia dei suoiprovenienti da tutta Europa. La squadra nerazzurra ha espresso tutta la sua solidarietà per quanto accaduto a O, dove moltissimi supporteristi, regolarmente in possesso dei tagliandi d’ingresso per la partita contro il, sono stati ingiustamente privati dell’accesso allo stadio Do Dragao. La società lombarda ha denunciato il comportamento unilaterale della squadraghese, che ha radunato iospiti in una zona di contenimento vicino al settore ospiti, impedendo loro di assistere alla partita e mettendo in pericolo la loro incolumità. Il club nerazzurro chiede l’vento dellaaffinché si faccia luce su quanto accaduto e ...

