Champions League, il Napoli fa la storia e vola ai quarti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Napoli fa la storia: all'epoca di Maradona non era mai andato oltre gli ottavi di finale, questa sera conquista i quarti della Champions League, ai danni dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte, e grazie ancora una volta al suo uomo simbolo, Osimhen, autore di una doppietta, nel recupero del primo tempo e all'inizio della ripresa, che mette la parola fine alle speranze di rimonta degli ospiti. Il rigore di Zielinski al 64' mette definitivamente al sicuro la qualificazione e ora i partenopei attendono solo di sapere chi sarà l'avversario nei quarti. Il Napoli, dopo una giornata difficile per la città, invasa e devastata in centro storico dai 'tifosi' tedeschi ai quali era in realtà stata vietata la trasferta, parte dai due gol di vantaggio dell'andata, realizzati ...

Storica prima volta del Napoli ai quarti di Champions, tris all'Eintracht Francoforte NAPOLI. Dopo il 2 - 0 in trasferta all'andata, il Napoli batte l'Eintracht anche al ritorno degli ottavi di Champions League, al Maradona, per 3 - 0 con la doppietta di Osimhen (47' pt e 53') e il rigore che Zielinski si procura e trasforma al 64'. Storica qualificazione ai quarti di finale della massima ...

Champions, Perugia in semifinale col brivido. Civitanova al golden set Grande notte di Champions per tre squadre italiane. Comincia Perugia, conquistando la semifinale dopo aver tremato. Perugia - Berlino 3 - 2 (24 - 26, 25 - 21, 22 - 25, 25 - 17, 15 - 13) La festa scoppia con la ...

Champions: 1-0 al Liverpool, il Real Madrid ai quarti (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale della Champions League, battendo 1-0 il Liverpool al Santiago Bernabeu con una rete di Benzema, dopo essersi imposto 5-2 ...

Szczesny: "La Champions Possiamo qualificarci nonostante il -15..." Wojciech Szczesny, che ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida di Europa League col Friburgo, è convinto che nonostante la penalizzazione da -15 punti la Juventus possa ...