Champions League 2022/2023, quarti di finale: tutte le squadre qualificate (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con la disputa del ritorno degli ottavi, pian piano si compone la lista delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League 2022/2023: ecco di seguito l’elenco di tutte le magnifiche otto in costante aggiornamento. L’Italia spera di portarne tre su tre, del resto all’andata Napoli, Inter e Milan hanno vinto tutte e non ci sono accoppiamenti insormontabili. Di seguito ecco la lista delle squadre qualificate che verrà fuori in modo completo nel giro dei prossimi nove giorni. qualificate quarti Champions BENFICA CHELSEA BAYERN MONACO MILAN INTER MANCHESTER CITY NAPOLI REAL MADRID SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con la disputa del ritorno degli ottavi, pian piano si compone la lista delleaididi: ecco di seguito l’elenco dile magnifiche otto in costante aggiornamento. L’Italia spera di portarne tre su tre, del resto all’andata Napoli, Inter e Milan hanno vintoe non ci sono accoppiamenti insormontabili. Di seguito ecco la lista delleche verrà fuori in modo completo nel giro dei prossimi nove giorni.BENFICA CHELSEA BAYERN MONACO MILAN INTER MANCHESTER CITY NAPOLI REAL MADRID SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - calcioinglese : - Ha segnato 39 gol in 36 partite con la maglia del City. - Ha battuto Mbappé, diventando il giocatore più giovane… - marifcinter : Una sofferenza mostruosa, una fantastica parata di Onana, un miracoloso salvataggio di Dumfries, un monumentale Mat… - Napoletano1911 : RT @Rrahmanerica: In due partite di Champions League abbiamo subito ZERO. Dimostrazione di grande personalità, ORGOGLIOSA DI VOI! - LuisaCMoon : RT @annatrieste: Dedichiamo questa vittoria al ministro dell'Interno, ai tifosi dell'@Eintracht, ai dirigenti dei tedeschi, agli alleati be… -

Berlino condanna violenza:rovina sport "Vergogna Champions League a Napoli", titola il tabloid tedesco Bild, "Le scene dello scandalo. Come i tifosi del Francoforte vandalizzano la città". La notizia si trova sui siti web tedeschi. Giuntoli ammette: 'Kvaratskhelia Speravamo che nessuno se ne accorgesse' Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita di Champions League della gara tra Napoli e Eintracht Francoforte . Il direttore sportivo ha chiarito definitivamente il suo futuro: Il calcio è un mondo fatto di grandi motivazioni. "Noi eravamo consci ... Champions League, Napoli - Eintracht 3 - 0. Doppietta Osimhen, segna anche Zielinski. DIRETTA Nella seconda giornata del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli affronta in casa l'Eintracht Francoforte, già battuto all'andata per 2 - 0. Prima della partita in città c'è stata una guerrigilia urbana . La partita è visibile sull'app ... "Vergognaa Napoli", titola il tabloid tedesco Bild, "Le scene dello scandalo. Come i tifosi del Francoforte vandalizzano la città". La notizia si trova sui siti web tedeschi.Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre partita didella gara tra Napoli e Eintracht Francoforte . Il direttore sportivo ha chiarito definitivamente il suo futuro: Il calcio è un mondo fatto di grandi motivazioni. "Noi eravamo consci ...Nella seconda giornata del ritorno degli ottavi di finale di, il Napoli affronta in casa l'Eintracht Francoforte, già battuto all'andata per 2 - 0. Prima della partita in città c'è stata una guerrigilia urbana . La partita è visibile sull'app ... Napoli-Eintracht 3-0: Osimhen show, gol Zielinski, Spalletti ai quarti Tuttosport Champions League, Napoli-Eintracht 3-0: azzurri per la prima volta ai quarti Una doppietta di Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo e il rigore di Zielinski valgono un posto tra le migliori otto per la prima volta nella storia ... Szczesny: "Daremo tutto per vincere l'Europa League" Il numero uno bianconero Wojciech Szczesny ha ben chiaro l'obiettivo della sua Juventus: terminata la corsa Champions, la Juve cercherà di vincere l'Europa League. Una doppietta di Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo e il rigore di Zielinski valgono un posto tra le migliori otto per la prima volta nella storia ...Il numero uno bianconero Wojciech Szczesny ha ben chiaro l'obiettivo della sua Juventus: terminata la corsa Champions, la Juve cercherà di vincere l'Europa League.