Challenger Phoenix 2023 | montepremi e prize money con Berrettini

Il montepremi ed il prize money del torneo Challenger di Phoenix 2023, evento in programma dal 13 al 19 marzo nella località statunitense. Occhi puntati su Matteo Berrettini, che ha scelto l'Arizona per ripartire dopo le delusioni di Acapulco e Indian Wells, accettando una wild card. L'azzurro è la prima testa di serie e il favorito numero uno, ma non dovrà sottovalutare l'impegno. Pur essendo un Challenger, il torneo di Phoenix presenta un campo di partecipanti notevole, costituito quasi esclusivamente da top 100. Il montepremi totale del torneo è di €206.065, con il vincitore che si aggiudicherà anche 175 punti molto utili per il ranking.

