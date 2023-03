Cgil, al via congresso. Dai migranti al fisco, cosa ha detto Landini (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quelle morti, quel naufragio a un passo dalla nostra costa, tanti bambini, e come sempre giovani donne e giovani uomini, non sono stati un incidente imprevedibile, ma l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e potevano evitare”. Così dal palco del XIX congresso, che si è aperto oggi a Rimini, il leader Cgil Maurizio Landini torna a criticare la gestione da parte del governo dell’operazione di Cutro in cui sono morti 86 migranti ai quali ha tributato un minuto di silenzio. Poi la proposta di indossare per tutta la durata del congresso Cgil una fascetta bianca in segno “di lutto ma anche di fraternità e di lotta”.”Bisogna fermare la strage, subito”, ha detto alla platea del Palarimini, formata da oltre 2000 tra delegati e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quelle morti, quel naufragio a un passo dalla nostra costa, tanti bambini, e come sempre giovani donne e giovani uomini, non sono stati un incidente imprevedibile, ma l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e potevano evitare”. Così dal palco del XIX, che si è aperto oggi a Rimini, il leaderMauriziotorna a criticare la gestione da parte del governo dell’operazione di Cutro in cui sono morti 86ai quali ha tributato un minuto di silenzio. Poi la proposta di indossare per tutta la durata deluna fascetta bianca in segno “di lutto ma anche di fraternità e di lotta”.”Bisogna fermare la strage, subito”, haalla platea del Palarimini, formata da oltre 2000 tra delegati e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dprevenzione : IL LAVORO CREA IL FUTURO - DIRETTA - SanMarino_RTV : Al via il Congresso @cgilnazionale a #Rimini: da Landini appello per equa retribuzione, diritti delle donne e pace - ledicoladelsud : Cgil, al via congresso. Dai migranti al fisco, cosa ha detto Landini - TV7Benevento : Cgil, al via congresso. Dai migranti al fisco, cosa ha detto Landini - - News24_it : Cgil, al via congresso. Dai migranti al fisco, cosa ha detto Landini -