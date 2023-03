Cev Cup maschile 2023: vittoria e finale per Modena, Piacenza cede solo al golden set (Di mercoledì 15 marzo 2023) BLUENERGY Piacenza-KNACK ROESELARE 3-0 (12-15 golden set) Termina 3-0 (25-17, 25-19, 25-21), ma 12-15 nel golden set, il match tra Bluenergy Daiko Volley Piacenza e Knack Roeselare, partita valida per il ritorno delle semifinali di Cev Cup maschile 2022/23. Una grande partita quindi per Piacenza, che però non basta per qualificarsi alla finale della competizione. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita ha visto un ottimo inizio di Piacenza, molto precisa in attacco e a muro. Grazie infatti alle azioni offensive di Simon e Leal, i lombardi dominano il primo parziale e si impongono per 25-17. Anche nel secondo set poi continua il dominio di Piacenza, superiore in attacco e al servizio. I protagonisti del set sono Lucarelli e Brizard, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) BLUENERGY-KNACK ROESELARE 3-0 (12-15set) Termina 3-0 (25-17, 25-19, 25-21), ma 12-15 nelset, il match tra Bluenergy Daiko Volleye Knack Roeselare, partita valida per il ritorno delle semifinali di Cev Cup2022/23. Una grande partita quindi per, che però non basta per qualificarsi alladella competizione. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La partita ha visto un ottimo inizio di, molto precisa in attacco e a muro. Grazie infatti alle azioni offensive di Simon e Leal, i lombardi dominano il primo parziale e si impongono per 25-17. Anche nel secondo set poi continua il dominio di, superiore in attacco e al servizio. I protagonisti del set sono Lucarelli e Brizard, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Modena-Roeselare in tv: canale orario e diretta streaming andata finale Cev Cup maschile 2023 volley - #Modena-Roes… - OA_Sport : Volley, Piacenza accarezza la remuntada: i Lupi perdono il golden set e salutano la CEV Cup, Roeselare in finale - - VolleyballWaves : #CEVCupM Belchatow 2-2 Modena Il match va al tie break ma MODENA CONQUISTA L’ACCESSO ALLA FINALE DI CEV CUP ???????????? - zazoomblog : LIVE – Piacenza-Roeselare 25-17 25-19 11-11: ritorno semifinale Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA - #Piacenza… - ManolisGiak83 : CEV Volleyball Challenge Cup Final ?? Second game Olympiacos vs Maccabi ???????? -