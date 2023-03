Cestini per la Pasqua fai da te: tantissimi lavoretti semplici e veloci! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se volete stupire i vostri ospiti con delle decorazioni Pasquali fatte con le vostre mani, potete optare per realizzare questi bellissimi Cestini creati usando esclusivamente materiale di recupero. Saranno perfetti anche come idea regalo. Ecco qualche spunto. Mini Cestini di mollette Le mollette di legno, che solitamente si usano per stendere il bucato, possono essere riciclate per realizzare dei mini Cestini decorativi. Fonte immagine Cestini Pasquali fai da te: ecco qualche idea Riciclando i bastoncini dei gelati I bastoncini di legno dei gelati si possono riutilizzare per creare dei mini Cestini. In questo progetto il manico è stato realizzato con degli scovolini da pipa. Dentro potrete inserire degli ovetti di cioccolato e dei pulcini finti. Per abbellire ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se volete stupire i vostri ospiti con delle decorazionili fatte con le vostre mani, potete optare per realizzare questi bellissimicreati usando esclusivamente materiale di recupero. Saranno perfetti anche come idea regalo. Ecco qualche spunto. Minidi mollette Le mollette di legno, che solitamente si usano per stendere il bucato, possono essere riciclate per realizzare dei minidecorativi. Fonte immagineli fai da te: ecco qualche idea Riciclando i bastoncini dei gelati I bastoncini di legno dei gelati si possono riutilizzare per creare dei mini. In questo progetto il manico è stato realizzato con degli scovolini da pipa. Dentro potrete inserire degli ovetti di cioccolato e dei pulcini finti. Per abbellire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... m3lav : La cosa che proprio non sopporto è il non avere degli appendini o anche solo un gancio nel bagno, che vi costa?! No… - salernonotizie : Salerno, al via l’installazione dei cestini per le deiezioni canine - salernotoday : Salerno, al via l'installazione dei cestini per le deiezioni canine - mattinodinapoli : Salerno, nuovi cestini per raccogliere le deiezioni canine - daBitonto : #Bitonto Bidoncini per deiezioni canine insufficienti o pieni di altri rifiuti. E i proprietari di cani non sanno d… -