Cesari | «Ecco gli errori di Marciniak Dzeko? Giusto arrabbiarsi»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ex arbitro Graziano, in onda su Mediaset al termine di Porto-Inter, ha commentato la prestazione dell’arbitro di questa sera, Szymon. Voto sufficiente per lui, nonostante diversicommessi. Il più importante quello su Edinin occasione dell’ammonizione. MOVIOLA ? Così ha commentato con la propria moviola, ai microfoni di Mediaset, l’ex arbitro Grazianoquanto accaduto in Porto-Inter (vedi articolo): «C’è stato un Szymonnel primo e uno nel secondo ma il voto generale per me è sufficiente. Primo tempo più permissivo, secondo più pignolo. I giocatori dell’Inter gli chiedono di fischiare almeno un fallo nel primo tempo. Mentre nel secondo fischia anche di più. L’ammonizione di Edin? Ha avuto tutte le motivazioni per ...