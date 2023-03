Certificazione Unica 2023, INPS: dalle 18 del 16 marzo disponibile su sito e app (Di mercoledì 15 marzo 2023) "L’INPS dalle 18:00 del prossimo 16 marzo 2023 metterà a disposizione la Certificazione Unica (CU) 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022": lo comUnica l'Istituto con una nota. Per accedere al “Servizio Certificazione Unica 2023 (Cittadino)” sul sito dell'INPS è necessario essere in possesso di un'identità digitale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) "L’18:00 del prossimo 16metterà a disposizione la(CU), relativa ai redditi percepiti nel 2022": lo coml'Istituto con una nota. Per accedere al “Servizio(Cittadino)” suldell'è necessario essere in possesso di un'identità digitale. L'articolo .

