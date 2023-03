Cerciello Rega | il Pg della Cassazione chiede la conferma delle condanne

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il sostituto procuratore generaleha chiesto alla Corte dire leemesse in appello nei confronti di Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due statunitensi che il 26 luglio 2019 hanno partecipato all'...

Oggi la prima sezione penale di Cassazione deciderà il destino di Finnegan Lee Elder e Natale Hjorth Gabriel , condannati per la morte del vice brigadiere Mario. In primo grado ebbero l'ergastolo, l'appello rimodulò le pene rispettivamente a 24 e 22 anni. "La sentenza di secondo grado, sconfessando il processo di primo grado - dicono gli ...Comincia questa mattina in Cassazione a Roma l'ultimo atto del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario. L'appello avanzato dai giudici della Suprema corte dalle difese dei due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder , punto ad una revisione completa del processo che ...Omicidio Mario, è l'ora della verità. Arriva mercoledì 15 in Cassazione il processo per l'omicidio del vicebrigadiere accoltellato e ucciso nell'estate del 2019, nel quartiere Prati di Roma. Imputati ...

Omicidio Cerciello Rega, l'ultimo atto: arriva in Cassazione il processo a Elder e Hjorth Corriere Roma

Lo ha detto l'avvocato Massimo Ferrandino, legale di Maria Rosaria Esilio, la moglie del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio del 2019, arrivando in ...Oggi la prima sezione penale di Cassazione deciderà il destino di Finnegan Lee Elder e Natale Hjorth Gabriel, condannati per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. In primo grado ebbero ...